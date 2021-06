BERGERON, Émile



À l'Hôpital Saint-Augustin de Beauport, emporté par la Covid-19 le 21 décembre 2020, à l'âge de 99 ans, est décédé M. Émile Bergeron, époux de feu dame Paule Perron. Il demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg).Il était le père de: feu Denise (Ghislain Ouellet, Raymonde Dubord), Guy (Lyne Rodrigue) et Jean-Yves (Claire Desbiens); le grand-père de: Guillaume, Capucine, Gabrielle, Thomas, José-Louis, Ulysse, et Valentin et l'arrière-grand-père de: Édouard, Nathan, Bénédicte, Arthur, Amélie et Léonard. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Germaine (feu Jacques Martineau), Madeleine (feu Jacques Viaud), Claire (feu Albert Paquet), feu Henri (feu Dolorès Fortin), feu Louise (Gaston Maltais), feu Lucienne (feu Jean-Paul Fortin), feu Raymond (feu Thérèse Desgagnés), feu Maurice (Jocelyne Caron), feu Bernard (feu Lucie Vézina), feu Fernande, Jean (Lucille Breton), Hélène (feu Raymond Chenel), Margueritte (Jacques Villeneuve); sa belle-sœur de la famille Perron: feu Charlotte (feu Marcel Lambert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Émile était un homme aimant la vie et ayant une opinion sur tous les sujets d'actualité. Grand épicurien, il appréciait la gastronomie et les bons vins. Dans son quotidien, la musique classique occupait aussi une grande place. Il chérissait de tout cœur ses petits et arrière-petits enfants. Nous garderons précieusement le souvenir de sa gentillesse et de ses bons mots pour chacun de nous. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Chauveau, l'équipe de réadaptation du CLSC de Charlesbourg ainsi que l'équipe médicale des Cours de l'Atrium de Charlesbourg pour les bons soins prodigués durant sa maladie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à des organismes, soient: Centre d'action bénévole du Contrefort (www.cabducontrefort.quebec) ou Popote et Multi-Services (www.popoteetmultiservices.org).