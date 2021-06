LEMIRE, Dre Suzanne



À Québec le lundi 24 mai est décédée la Dre Suzanne Lemire. Elle était la sœur de la Dre Claire Lemire et de feu la Dre Yvette Lemire. Graduée en médecine de l'Université Laval en 1962, elle entreprend sa spécialisation en gastroentérologie à l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore et en hépatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. De retour à Québec, elle a dirigé le Service de gastroentérologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus durant 25 ans. Professeure titulaire de clinique, elle a participé au Développement professionnel continu dans plusieurs régions du Québec. L'Association des Gastroentérologues du Québec lui a décerné le prix André Viallet pour son travail exceptionnel, reconnu par l'ensemble des gastroentérologues du Québec. Elle fut la première femme présidente de l'Association canadienne de gastroentérologie et un des quatre membres fondateurs de la Fondation canadienne pour la promotion de la santé digestive. Elle a aussi été nommée membre émérite de l'Association médicale canadienne ainsi que Fellow de l'American College of Gastroenterology dont elle a été deuxième gastroentérologue au Canada à être nommée Master. Tous nos remerciements à la Dre Jocelyne Denis pour sa très grande disponibilité, son empathie et ses excellents soins. Très sincères remerciements aussi à Gilles, Louise, Suzanne et Guy Mercier pour leur support exceptionnel et leur amitié. Notre reconnaissance va aussi au personnel du Service des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boul. Henri-Bourassa, Bureau 405, Québec, G1J 0H4.