PARENT, Jacqueline



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 20 mai 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jacqueline Parent, épouse de feu monsieur Roger Roy. Elle était la fille de feu dame Alexandrine Bédard et de feu monsieur Henri Parent. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil son frère: Charles (Lucette Ratté); ses belles-sœurs et beaux-frères, nièces, neveux, autres parents et nombreux amis plus spécifiquement Marthe Lefebvre. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du centre hospitalier du Saint-Sacrement pour leur attitude bienveillante, leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (QC), G1K 5Y9, tél.: 418-657-5334.