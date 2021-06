MUISE, Johanne



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 juin 2021, à l'âge de 64 ans et 9 mois, est décédée madame Johanne Muise, épouse de monsieur Marc Jacques, fille de feu madame Rita Lemieux et de feu monsieur Ernest Muise. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Elle laisse dans le deuil outre son mari, sa fille Gabrielle, son petit-fils Salem, son fils David, le fils de son conjoint Francis Asselin (Marilyne Beaudoin), son frère Normand (Nathalie Tremblay), sa sœur Carole (Claude Chevrier), son frère Daniel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Muise et Jacques.