RANCOURT, André



À l'Hôpital Laval (IUCPQ) accompagné de ses proches, le 25 mai 2021, à l'âge de 85 ans et 1 mois, est décédé monsieur André Rancourt, époux de feu madame Bibiane Roy, fils de feu madame Armoza Drouin et de feu monsieur Albert Rancourt. Il demeurait à Quebec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lorraine Gilbert ; ses enfants : Steve (Mylene Deneault) et Daniel; ses petits-enfants : Samuel et Jean Michel (Shanny Cuillerier); ses beaux-frères et belles-soeurs : Jocelyne Roy (André Lamontagne), Paulin Roy, ainsi que plusieurs neveux, nieces, amis. Il était le frère de: feu Simone Rancourt, feu Marguerite Rancourt, feu Jean-Guy Rancourt, feu Yves Rancourt, feu Suzanne Rancourt, feu Claudette Rancourt ; Il était le beau-frère de : feu Luc Roy, feu Priscille Roy, feu Regis Roy, feu Hortence Roy, feu Claude Roy, feu Gaétan Roy, feu Lionel Roy et feu Jean Noel Roy. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Emile en après-midi du même jour.