LECLERC, Agathe



À son domicile, le 27 mai 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Agathe Leclerc, fille de feu J. Oscar Leclerc et de feu Germaine Côté. Elle demeurait à Lévis. Elle était la soeur de feu Pierrette (feu Paul Simard), feu André (feu Louise Lemay), feu Jean-Yves (feu Norma Wyzlek), Marïel (Claire De Grace), Soeur Suzanne s.c.q., Léonard (feu Andrée St-Hilaire), Claude (feu Paulyne Palletier), feu Denise, Élisabeth (Noël Tessier), Luc (Louise Gignac), Raymond (Pauline Émond) et Bruno (France Lapointe). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Toutefois, il est désormais permis de venir offrir vos condoléances à la famillede 12h à 13h45 au