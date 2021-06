Bramwell Tovey dirigera l’OSQ

Bramwell Tovey dirigera l’Orchestre symphonique de Québec au cours des deux prochaines saisons. Le maestro d’origine britannique sera en poste pendant que neuf chefs défileront à Québec avec l’intention de succéder à Fabien Gabel.

Bramwell Tovey, qui est conseiller artistique du Rhode Island Philharmonic Orchestra, a dirigé l’Orchestre symphonique de Vancouver pendant 18 ans.

« J’ai accepté sur-le-champ lorsqu’on m’a proposé le poste de chef invité principal. Québec est un de mes endroits favoris en Amérique du Nord et j’aime la culture qu’on y retrouve », a lancé le chef qui a vécu pendant cinq ans au Luxembourg.

Un concert qu’il a dirigé, en février 2019, consacré aux Variations Enigma d’Edward Elgar, a mené à la proposition de l’OSQ.

« Ce fut un coup de cœur. Pour les musiciens, l’administration de l’orchestre et pour le public. Il a fait l’unanimité et il était notre unique choix », a indiqué Astrid Chouinard, présidente et directrice générale de l’OSQ.

Joël Brouillette, directeur de l’administration de l’OSQ, a qualifié Bramwell Tovey de chef plus grand que nature et qui pourra, au cours des deux prochaines saisons, assurer la progression de l’orchestre, d’ici l’arrivée du prochain chef de l’ensemble québécois.

Évolution

Bramwell Tovey a constaté, lors de sa visite en 2019, que l’orchestre avait beaucoup évolué depuis le précédent qu’il avait dirigé, il y a 25 ans.

« J’avais dirigé cette œuvre d’Elgar, un mois avant, avec l’Orchestre symphonique de Chicago, qui est un ensemble incroyable et de très haut niveau. À Québec, j’ai senti, avec un orchestre de plus petite taille, un dévouement semblable », a-t-il fait savoir, lors d’un entretien téléphonique.

Le chef de 67 ans dirigera l’OSQ, le 24 juillet, au Domaine Forget et il fera officiellement ses débuts, les 22 et 23 septembre, avec La Symphonie fantastique de Berlioz.

Neuf chefs, identifiés comme candidats potentiels pour le poste de directeur artistique de l’OSQ, vacant depuis le départ de Fabien Gabel, dirigeront des concerts lors de la prochaine saison.

► Les détails de la saison 2021-2022 sont en ligne à l’adresse osq.org.