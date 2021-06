BEAUPRÉ HARDY, Réjeanne



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 4 avril 2021, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédée dame Réjeanne Beaupré, épouse de monsieur Jean-Paul Hardy, fille de feu monsieur Eugène Beaupré et de feu dame Marie-Louise Déry. Elle demeurait à Saint-Raymond.Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux bien-aimé, madame Réjeanne Beaupré laisse dans le deuil son fils adoré, Benoit Hardy (Nathalie Spénard); ses deux magnifiques petits-enfants : Ludovic (Rebecca) et Clovis (Gabrielle), la mère de ses petits-fils feu Sophie Bernier; ses frères et sœurs : feu Georgette (feu Émilien Cantin), feu Lucille (feu Bruno Cantin), feu Robert (Maria Hardy), feu Roland (Eva Côté), feu Maurice (Claire Cantin), feu Pierrette (Carmin Voyer), feu Clairette (feu Marc Plamondon), Jean-Marc (Germaine Germain), Gisèle (feu Gilles Plamondon), Gaétanne (Gaston Voyer), Fernand (Yolande Vézina), Yvon (Nicole Langevin) et Julienne (Philippe Bertrand); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hardy : feu Maurice (feu Annette Moisan), feu Fernande (feu Delphis Moisan), feu Léo (Lorraine Paquet), feu Jeannette (Lionel Leclerc), feu Roger (Adrienne Moisan), Simone (feu Georges Beaupré), Maria (feu Robert Beaupré), Lorraine (feu Gilles Hamel), feu Monique (feu Gilles Ouellet), Huguette (André Paquet), Henriette (Luc Gauthier) et Claude (Marjolaine Robitaille); ses filleules : Manon et Véronique, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement Dre Cindy Boulanger-Gobeil de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer. Le formulaire est disponible en ligne via leur site Internet : https://support.cancer.ca/site/SPageServer?pagename=DJ_NW_donation_type_selector&s_locale=fr_CA#_ga=2.196517740.1116289212.1617911528-1454409891.1603393726