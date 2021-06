OUELLET, Lucie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 juin 2021, à l'âge de 61 ans et 2 mois, est décédée madame Lucie Ouellet, épouse de monsieur Alain Vachon, fille de feu madame Rita Boutet et de feu monsieur Maurice Ouellet. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Marie-Noëlle (Jean-René Guillet), Caroline (Kenny Bernard-Breton) ainsi que ses petits-enfants William, Thomas, Emma et Livia; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vachon : Jocelyne (Gérard Châtigny), Daniel (Marie Dorval), Michel (Linda Richard) et Sylvain (Lola McGrath); ses cousins et cousines : Suzanne Ouellet (Michel Laliberté), Nicole Plante, Claudette Plante (Raynald Drapeau), Jacques Plante (Louise Champagne), neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel de l'urgence à l'Hôtel dieu de Lévis et des soins palliatifs pour les bons soins prodigués, Martin Gingras et France Tremblay du CLSC Desjardins de Lévis, ainsi que madame Mélanie Laflamme de la Coop Rive-Sud pour tous les soins que Lucie a reçus. Nous remercions le professionnalisme de toutes ces personnes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, Téléphone: 418 835-7188, Courriel: info@fhdl.ca, Site web : www.fhdl.ca.