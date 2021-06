POULIN, Jacques



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 30 mai 2021, à l'âge de 79 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jacques Poulin, époux de madame Claudette Plante, fils de feu madame Rose-Blanche Roseberry et de feu monsieur Charles Poulin. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Claudette; ses enfants : feu Louise (Bertrand Trépanier), Michel, Nicole (Bruno Lafrenière) et Denis (Lucie Charland); ses petits-enfants : feu Carolane, Katia, Gabriel, MarK-Anthony, Mélissa, Jessyca, Jonathan, Antoine et Félix; leurs conjoints et conjointes; ses arrière-petits-enfants : Mathis, Rosemary, Alexe et Magalie; ses frères et sœurs : feu Paul (feu Juliette Noël), feu Ange-Aimée (feu Marcel Bernard), feu Ida (feu Paul Morin), feu Bernadette (feu Clarence Lebreton), feu Charlotte (feu Édouard Marceau), feu Claude (feu Rachel Boucher), feu Marcel, feu Réal (Louise Martin), feu Délina (feu Lucien Sanschagrin) et Richard (Florianne Cyr); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Guy Plante, feu André Plante (feu Huguette Giguère) et Yolande Plante (feu Georges Lemieux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement auprès de M. Poulin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site web : www.cancer.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.