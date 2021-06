LETARTE COLLIN, Jacqueline



Au centre d'hébergement CHSLD Côté Jardins, le 8 avril 2021 à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jacqueline Letarte, épouse de monsieur Richard Collin. Elle était la fille de feu madame Germaine Bourret et de feu monsieur Jacques Letarte. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Richard Collin, ses enfants : feu Françine Schram (Yvan Gingras), Michelle Schram (Claude Laliberté), Johanne Schram et Jocelyne Schram (Daniel Venasse); ses petits-enfants : Martin Laliberté (Marie-Claude Bizier), Annie Laliberté (Patrick Giguère), Myriam Venasse (Nicholas Sheppard) et Michel Venasse (Kaitlin Arnason); ses arrière-petits-enfants : Zachary, Marilou, Maude et Dominic; ses cousins et cousines, ses beaux-frères et belles-sœurs. Elle laisse également dans le deuil, les enfants de son conjoint : Ginette Collin (Pierre Royer), Daniel Collin, Normand Collin (Chantal Ouimet) et Claude Collin (Anne L'Italien); ses petits-enfants : Judith Royer (Michel Turcotte), Claudine Royer (Jean-Sébastien Labrie) et Amélie Royer (Simon-Olivier Baribeau-Portelance); ses arrière-petits-enfants : Jacob, Lily-Rose, Éliott, Christophe, Rémi et Éli; son beau-frère Jean-Guy Collin (Louiselle Côté), sa belle-sœur Mariette Collin (feu Roland Lévesque); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. Un remerciement spécial au personnel du 4ième étage de la résidence CHSLD Côté Jardins pour leur grand dévouement et leurs bons soins. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la société canadienne du cancer. https://support.cancer.ca/site/SPageServer?pagename=DJ_NW_donation_type_selector&s_locale=fr_CA®ion=qc