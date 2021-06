VACHON, Mariette Lehouillier



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 21 mai 2021, à l'âge de 87 ans et 9 mois est décédée dame Mariette Lehouillier, épouse de feu Armand Vachon. Elle était la fille de feu Alonzo Lehouillier et de feu Marie-Ange Fournier. Elle demeurait à Sainte-Marie de Beauce.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils: Gaétan Vachon (Lucie Perron), ses petites-filles: Sarah Vachon (Frédéric Létourneau) et Mélanie Vachon (Jean Berthiaume); ses arrière-petits-enfants: Liam, Béatrice et Thomas Létourneau, Lucas, Jules et Henri Berthiaume. Elle était la sœur de: feu Thérèse (feu Paul-Émile Hains), feu Marie-Paule (feu Joseph-Émile Labbé), feu Louis-Philippe (Rolande Gilbert) et Gilberte (feu Émilien Poulin). Elle était la belle-sœur de: feu Clermont (feu Colette Fortin), Claire-Yvonne (feu Clément Fortin), feu Henriette (feu Henri Cliche), feu Joseph (feu Bibiane Marcoux), feu Gabriel (Louiselle Lagrange), Claudette (Émile Maheux) et Françoise (Guy Gagné). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement au cours du séjour d'une douzaine d'années de Mme Mariette Lehouillier. Dons suggérés:Fondation le Crépuscule : https://www.lecrepuscule.ca/ Paroisse Sainte-Mère-de Jésus (Fabrique de Sainte-Marie): https://smdj.ca/financement-cva