ADAM, Hélèna Gagné



À l'Hôpital de Lévis, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Hélèna Gagné, épouse de monsieur Roger Adam. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Gagné et de feu dame Thérèse Blais. Elle demeurait à Lévis et était native de St-Paul-de-Montminy.Elle laisse dans le deuil, outre son mari Roger, ses enfants: François et Nicolas; ses frères: Yves et Michel et ses sœurs: feu Paul-Andrée (feu William Kereneen), feu Dolorès (Harold Beaupré), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Adam: Robert (Cécile Ayotte), Réjeanne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins intensifs et palliatifs de l'Hôpital de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse de St-Paul-de-Montminy. La direction à été confiée à la