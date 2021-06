GAGNON, Robert



À l'hôpital St-François d'Assise, le 1er juin 2021, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédé monsieur Robert Gagnon, époux de feu madame Pauline Bernier, fils de feu madame Simone Ferland et de feu monsieur Maurice Gagnon. Il demeurait à Québec., de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Marie Lyne Dubé), feu Pierre (Elaine Simard), Chantal (Christian Beaudoin); ses petits-enfants: Nicolas, Patrick, Philippe (Sarah Lortie), Arianne, Anthony et Samuel (Arianne Poulin); ses frères et sœurs: Monique (André Pineault), Gérard (Lise Langlois), Jean-Marc (Gaétane Simard), Cécile (Jacques Simard), Hélène (Jacques Bélanger), Thérèse (Edney Charbonneau), Maurice et Gilles. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belle-sœur de la famille Bernier, de même que ses cousins et cousines, neveux et nièces, et amis. Il laisse également dans le deuil sa nouvelle conjointe Georgette Chrétien et ses enfants Christine et Manon. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Saint-François d'Assise, particulièrement les Dres Sophie Breton et Jacynthe Lambert pour les excellents soins prodigués, leur écoute et leur dévouement afin de nous aider à traverser cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (au service des soins palliatifs de l'HSFA) 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc G1L 3L5 Tél: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.