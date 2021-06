CF Montréal: Peiser arrive avec enthousiasme

Si on juge par l’enthousiasme et la sincérité du sourire, le CF Montréal a fait une bonne prise en embauchant le Français Romuald Peiser comme entraîneur des gardiens.

C’est avec un sourire très sympathique et beaucoup de générosité dans ses réponses qu’il a rencontré les médias montréalais pour la première fois, jeudi.

Peiser, un ancien de la Ligue 1, est tombé dans le giron du CF de façon très naturelle, lui qui était déjà au Québec après avoir été entraîneur des gardiens de but du Republic de Sacremento en USL.

« J’étais à l’AS Gatineau. Le directeur technique m’a un peu pris sous son aile alors j’étais là pour apprendre et aider puisque je n’étais pas salarié. »

Son idée

Peiser semble être heureux comme un poisson dans l’eau dans son nouvel environnement et il a déjà établi une bonne relation avec Clément Diop et Sebastien Breza. Il rencontrera James Pantemis quand celui-ci reviendra de son séjour avec l’équipe canadienne.

Il entend d’ailleurs commencer à prendre la mesure de ses portiers par lui-même.

« Je n’ai pas eu le temps de parler à Rémy. Je veux d’abord me faire ma propre impression des gardiens. Je le contacterai dans une semaine ou deux. »

Il se définit par ailleurs comme un entraîneur de carrière maintenant qu’il a accroché ses crampons.

« Quand Marc Dos Santos est venu me chercher [pour jouer à Ottawa], c’était pour faire ma conversion.

« Je savais que je voulais être entraîneur alors j’ai commencé à prendre des notes assez tôt et j’ai aussi commencé à faire mes brevets d’entraîneur tôt. »

À la maison

Par ailleurs, au courant que le Canadien de Montréal et leur adversaire américain en demi-finale auront une exemption pour voyager outre-frontière, Rudy Camacho espère que celle-ci sera étendue aux équipes de la MLS.

« Si eux ils ont le droit, pourquoi nous on n’aurait pas le droit ? J’espère que ça sera réglé rapidement et qu’on pourra jouer au stade Saputo devant nos supporteurs et retrouver nos familles.

« Les équipes de la MLS sont pratiquement toutes vaccinées alors je ne vois pas le problème et j’espère que ça sera réglé dans le prochain mois. »

L’équipe est retournée à Fort Lauderdale en début de semaine après avoir passé quelques jours à Montréal pendant la pause internationale. Elle disputera son prochain match contre D.C. United le 23 juin.