LEFEBVRE, Louise



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 26 mai 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée Madame Louise Lefebvre, fille de feu Monsieur Gaston Lefebvre et de feu Madame Thérèse Girard. Elle demeurait à Québec. Cette mère bienveillante laisse dans le deuil, ses enfants: Sophie (Jocelyn) et Stéphane (Mélanie); ainsi que ses petits-enfants: Kim, Jade, Nathaniel, Thomas et Sabrina. Elle a été confiée à lapour crémation.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca