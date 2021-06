BERNARD, Martine



À Lévis, le 23 mai 2021, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Martine Bernard, épouse de monsieur Pierre St-Georges. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre son époux tant aimé, elle laisse dans le deuil ses enfants adorés: Jade St-Georges (Yoann Côté), Hugo St-Georges, Rosalie St-Georges (Médérik Larose), Pierre-Alexis St-Georges, Anie St-Georges (Gabriel Couture), Océane St-Georges, Dylan et Patrick; ses petits-enfants qu'elle chérissait tant: Milo Côté, Noah Larose et Isaac St-Georges Couture; sa mère, Gertrude Drolet (feu Philémon Bernard); sa soeur, Hélène Bernard (Jean-Paul Labrie); sa soeur de coeur, Sylvia Gosselin (René Cassista) et son autre soeur, Renée Bernard; son fidèle Albert et ses chats, ainsi que son neveu, ses nièces, et ses ami(e)s. Sincères remerciements à monsieur Robert Gaudreault pour ses soins, son écoute et son support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Cancer colorectal Canada, https://www.colorectalcancercanada.com/fr/