MARTEL, Gabrielle



Au CHSLD la Vigi St-Augustin, le 4 Juin 2021, est décédée à l'âge de 76 ans, madame Gabrielle Martel, épouse de monsieur André Matte. Elle était la fille de feu monsieur Charles Martel et de feu dame Emilienne Trudel. Elle demeurait à St- Augustin-de-Desmaures et autrefois de Ste-Foy. La famille recevra les condoléances aude 9h30 à 11h.Outre son époux, Elle laisse dans le deuil sa fille: Danielle Matte (Nathan Glynn); ses petits-enfants: Izack Glynn et Phenix Glynn; ses sœurs: Gertrude Martel (feu Lorenzo Rochette) et Berthe Martel (feu Paul Drolet); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Matte: Georges Matte (Lorraine Rioux), Claude Matte, Jean Matte (Lucie Lemieux et feu Christiane Pelletier), Michel Matte (Johanne Toupin) et Louise Matte (Roch Pomerleau); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son frère: Joseph Martel (feu Antoinette Beaumont) et sa sœur: Adrienne Martel (feu Raymond Rochette) qui l'ont précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD la Vigi de St-Augustin-de-Desmaures, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.