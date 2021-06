TARDIF, Antonin



À la résidence Côté Jardins, le 6 avril 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Antonin Tardif, époux de feu dame Jacqueline Meunier, fils de feu Josaphat Tardif et de feu Lumina Rouillard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son fils Daniel Tardif et son épouse Maryse Landry; ses frères et soeurs: feu Marius (feu Jacqueline Doyon), feu Victor (feu Blandine Lagueux, Madeleine Lachance), feu Jean-Marie (feu Marie-Paule Fortin), feu Ernest (feu Rollande Bellegarde), feu Patrice (feu Agathe Carrier), feu Gemma, feu Monique (feu Yves Marchand), Laurent-Paul (Madeleine Chalifour), feu André (Thelma McDermott), Denis (feu Germaine Mercier, Michelle Audet), François-Régis (Marie-Paule Deraîche) et Germain; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec), G1S 3G3, téléphone: 418-527-4294.