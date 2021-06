BEAULIEU PAQUET, Pierrette



À l'IUCPQ de Québec, le 7 juin 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Pierrette Beaulieu épouse de Monsieur Laurent Paquet, elle demeurait à Québec. Née à St-Onésime le 29 juin 1938, elle était la fille de feu dame Aldéa Lizotte et de feu monsieur Ernest Beaulieu. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pauline Paquet (Réjean Paradis), Lisette Paquet (Michel Fortier), Patricia Paquet (Paul O'Neill), Richard Paquet (Danielle Bossé),André Paquet; ses petits-enfants: Catherine Paradis, Raphaël Fortier, Justine Bossé Paquet, Michael Paradis, Vincent Fortier, Rosie Bossé Paquet, Jonathan Paradis, Monica O'Neill, Audrey-Anne Paradis; sa filleule: Chantal Beaulieu; ses frères et sœurs: Francine Beaulieu, Michel Beaulieu (Nicole Giroux), feu Bernard Beaulieu (Suzanne Paré), feu Marcel Beaulieu (Clémence Morissette), feu Élianne Beaulieu (feu Raymond Déry), feu Marie-Ange Beaulieu (feu Philippe Thiboutot), feu Polydore Beaulieu (feu Andréa Lavoie), feu Jean-Marc Beaulieu (Marie-Marthe Lévesque), feu Rolande Beaulieu (Jean-Marc Prévost), feu Lorraine Beaulieu, feu Albert Beaulieu (Lucienne Lepire), feu Huguette Beaulieu (feu Lucien Nadeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s.La famille remercie tout le personnel de L'IUCPQ pour l'attention portée et la qualité des soins. Les funérailles sont sous la direction de