CLAUDEPIERRE, Hans Jürgen



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Hans Jürgen Claudepierre. Il est mort paisiblement à la maison le 13 mai 2021 à l'âge de 79 ans. Jürgen avait quitté l'Allemagne pour émigrer au Canada avec sa famille lorsqu'il était adolescent. Il a vécu en Colombie-Britannique, où il a travaillé comme maçon, avant de s'installer à Québec après sa retraite.Jürgen laisse dans le deuil sa conjointe Diane " Dominique " Paquet, ses enfants, Mika (Courtenay), Ariane (Joshua), Kirsten et Nicole, ses cinq petits-fils : Ezrah, Darius, Tiernan, Axel et Nikos, de même que de nombreux autres membres de sa parenté. Sa famille et ses amis ne l'oublieront jamais. Il a rejoint ses parents, Alfred et Annette, ainsi que ses frères, Holger et Guido. La famille tient à remercier l'équipe de l'unité des soins palliatifs du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour les bons soins prodigués à Jürgen ainsi que pour le réconfort qui a été offert. Il a été confié à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca