LAROCHELLE, Thérèse Boilard



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 2 juin 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Thérèse Boilard, épouse de feu Jérôme Larochelle. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraireà compter de 9 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Véronique, Denise, Claudette, Léon, Clément, Rolland, Robert, Sébastien (Fauzia Ahmed); ses petits-enfants: Isabelle Labonté (Jean-François Bélanger), Marie-Josée L. Labonté, le père de Isabelle et Marie-Josée Lucien Labonté, ainsi que Léa-Maude et Angélie Bélanger; Benjamin Larochelle (Gabrielle Demers) ainsi que leur petite princesse Charlotte Larochelle; Charlène Larochelle, Félicia Larochelle, leur mère Monique Hatotte; Gabrielle Dempster-Larochelle, sa mère Danielle Dempster; De la famille Boilard, son frère, ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères: feu André (feu Yvonne Drapeau), feu Ernest, feu Régina (feu Édouard Dubois), feu Rachel (feu Henri Desrochers), feu Jean-Paul (feu Marie-Claire Lacroix), feu Gilbert (feu Denise Bergeron), feu Raymond (Lucille Demers), feu Isabelle (feu Armand Laflamme), Armande (feu Bruno Lamontagne), feu Hélène (Réal Perreault), feu Véronique (feu Roland Ouellet), Victor (feu Claudette Bégin), feu Gérard, Jeanne-d'Arc (Claude Vannieuwenhove), feu Simone (feu Émile Frérot); De la famille Larochelle, son beau-frère Jacques Larochelle (feu Francine Rodrigue), feu Cécile (feu Placide Martineau), feu Joséphat (feu Exélia Couture), feu Henri (feu Gilberte Camiré), feu Gaudias (feu Thérèse Hogan), feu Rosaire (feu Lucie Caron), feu Siméon. Elle laisse dans le deuil également de nombreux neveux et nièces ainsi que le personnel de J. Larochelle Soudomac Inc. Des remerciements à tout le personnel du CHSLD de Saint-Apollinaire pour leur dévouement et les bons soins prodigués qui font de ce lieu un milieu de vie rassurant et rempli de douceur.