RÉMILLARD, Gilberte Beaudoin



La famille Rémillard a le regret de vous annoncer le décès de madame Gilberte Beaudoin décédée le 4 juin 2021 à l'âge de 96 ans et 2 mois. Elle était l'épouse de feu Jules Rémillard et la fille adoptive de feu Luc Beaudoin et de feu Laure Pouliot, son père feu Joseph Beaudoin et sa mère feu Alfreda Fecteau. Elle demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.Les cendres seront inhumées au cimetière de St-Raphaël-de-Bellechasse, vendredi le 18 juin 2021 à 16h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martine, Julien, Paul-Aimé, Francine (Rosaire Therrien), feu Père Ghislain, Daniel, Claire (René Bouchard) et Simon; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Edmond, Joseph, Eva, Jeannette et Fernande. Un remerciement spécial à sa filleule Michelle Brisson Audy et aux membres du personnel du CHSLD de Saint-Raphaël. Madame Beaudoin a été confiée pour crémation à la