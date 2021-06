Équipe Québec perd sa série face aux Miners

Les Miners de Sussex County ont remporté un deuxième match de suite aux dépens d’Équipe Québec, ayant le meilleur sur le «Fleurdelisé» par la marque de 4 à 1, jeudi soir.

• À lire aussi: Miguel Cienfuegos s’est remis à rêver

• À lire aussi: Équipe Québec remporte un duel défensif

Vainqueurs du premier duel d’une série de trois, mardi, par la marque de 14 à 9, les hommes de Patrick Scalabrini n’ont pu ajouter que deux points en autant de rencontres par la suite.

Jeffry Parra a été à l’origine de la seule réussite des Québécois dans cette rencontre, dès la manche initiale. Le receveur y a été d’un ballon-sacrifice qui a permis à Elliott Curtis de croiser la plaque.

Ce ne fut toutefois que la seule étincelle produite par les frappeurs d’Équipe Québec, qui ont été neutralisés par les lanceurs adverses. Le partant des Miners Billy Layne fils est resté au monticule pendant sept manches, le temps de passer sept frappeurs dans la mitaine tout en n’accordant que trois coups sûrs.

La majorité des points de Sussex County ont été inscrits en quatrième manche. Deux coureurs ont pu venir marquer en raison d’une succession d’erreurs défensives des Québécois, puis un double de Chuck Taylor a permis à Nilo Rijo de marquer.

Codie Paiva a ajouté le revers à sa fiche, lui qui a accordé trois points et cinq frappes en lieu sûr aux Miners. Il a, en outre, donné un but sur balles en plus de retirer six frappeurs sur des prises.

À VOIR AUSSI