LÉGARÉ, Yves



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 31 mai 2021, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédé monsieur Yves Légaré, époux de madame Rollande Leclerc. Il demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière paroissial sous la direction duMonsieur Légaré laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: France et Line. Il était le frère et le beau-frère de Ursule (feu Victorin Perron), Marguerite (feu Jean Gravel), feu Guy (Thérèse), Julie (Roger Michaud), feu Dominique, feu Colette; feu Jules Leclerc (feu Élodie Piché), feu Adrienne (feu Charles-Auguste Rivard), feu Marie-Claire (feu Lucien Royer), feu Rose-Aimée (feu Albert Dérome), feu Marie-Paule, feu Yves (feu Geneviève Genest), feu Simone (feu Raymond Huot), feu Albert, feu abbé Claude, feu Léonidas (feu Jeannette Marcotte) et feu Agnès (feu Lucien Hardy). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. santeportneuf.ca