MARCEAU LAFLAMME, Marie-Blanche

Aux soins palliatifs du CHSLD de Ste-Marie-de-Beauce, le 24 mai 2021, à l'âge de 98 ans et 5 jours, est décédée madame Marie-Blanche Laflamme, épouse de feu Fernand Marceau. Elle était la fille de feu Romuald Laflamme et de feu Adélaïde Goupil. Native de St-Léon-de-Standon, elle demeurait à St-Malachie.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Guy (Lyne Audet) et Renaud ainsi que Anne O'leary (belle-fille); ses petits-enfants : Stéphane (Marie St-Cyr), Véronique (Steve Caron), Daniel (Emmanuelle Carbonneau) et Lisa-Ann (Glen Byrns); ses arrière-petits-enfants : Raphaël, Kimberly, Karen et Katrina Marceau, Jérémie et Dylan Girouard, Félix, Rosalie et Clara Marceau ainsi que Beverly et Derek Byrns. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont tous précédée. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Nos sincères remerciements au personnel du CHSLD de Ste-Marie-de-Beauce, à l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, au Manoir de la montagne de St-Malachie, ainsi qu'au docteur Berger pour les bons soins reçus et toute l'attention qu'elle a bénéficié. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté de Saint-Malachie) 1157, rue Principale Saint-Malachie (Québec) G0R 3N0 site internethttps://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-ste-claire/.Les arrangements funéraires de madame Laflamme ont été confiées à la