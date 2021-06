BOIVIN, Cécile T.



À Lévis, le 1er juin 2021, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Cécile Thibeault, veuve d'Adrien Boivin avec qui elle a vécu pendant plus de 65 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants et leur conjoint, conjointe: Monique (Robert Bégin), Jacques (Marie Guimond), Yves (Murielle Béland), Éric (Denise Rhéaume) et Sylvie; ses petits-enfants: Dominique, Isabelle, Nicolas, Marc, Marie-Claude, Alexandra, Kilian, Marie-Claire, François; ses arrière-petits-fils: Tristan, James, Lucas, Adrien et Antoine; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s pour qui son départ rappellera tous ces bons moments vécus avec elle. Si vous le désirez, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec. Nous tenons également à remercier tout spécialement ceux et celles qui l'ont accompagnée pendant les dernières années qu'elle a vécues sans son mari, que ce soit par leur présence et/ou des appels. Plus particulièrement, merci à sa nièce Lise Thibeault et son époux Denis Gilbert ainsi qu'à son neveu Rosaire Duchesne et son épouse Pauline Caron qui se faisaient un devoir de s'informer et de passer la saluer régulièrement. Elle l'appréciait et nous aussi.Vous pouvez également rendre hommage à Cécile en signant le livre des invités en ligne visitez notre site: www.coopfuneraire2rives.com. Une autre rencontre sera organisée lors de la mise en terre, laquelle devrait s'effectuer à la fin de l'été au cimetière St-Alphonse de Ville de La Baie (Saguenay). Elle a été confiée à la