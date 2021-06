Féminicide de Contrecœur: un ami du couple livre un courageux témoignage

Sylvain Deblois, un ami de Lisette Corbeil et de son ex-conjoint David Joly qui l’assassinée, a livré un témoignage poignant au lendemain de la tragédie qui bouleverse toute la communauté de Contrecœur en Montérégie.

Si Sylvain Deblois savait que le couple n’allait pas bien et qu’il a tenté d’offrir son aide, jamais il n’a pensé que l’histoire se terminerait de manière aussi tragique.

«C’était mes amis tous les deux, c’est sûr que David à la fin ça n’allait pas bien son histoire, et c’est dans sa tête que ça allait moins bien», confie-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Il soutient que les autorités étaient au courant du dossier, que des appels à la police avaient été faits, mais M. Deblois nageait dans le flou face à ce qu’il pouvait apporter pour les soutenir.

«Tu le sais que ça ne va pas bien, qu’il y a des drapeaux qui sont levés, tu les observes, mais tu nages dans le flou. Tu ne sais pas si c’est dangereux ou pas. La dame elle-même ne le sait pas et essaye de comprendre ce qui lui arrive. Elle sait que c’était un bon gars avant que ça n’aille pas bien», explique-t-il.

Il était impossible de savoir si Joly était prêt à poser un geste aussi grave que celui de tuer la femme avec qui il avait passé 20 ans.

«Après coup, oui on peut dire que les signaux étaient tous là, mais ce n’est pas écrit noir sur blanc. C’est difficile à interpréter.»

Selon son ami Sylvain Deblois, David Joly était en détresse : il a refusé l’aide psychologique, a commencé à s’isoler de ses propres amis, était devenu renfermé et avait changé.

«Une femme merveilleuse»

Il soutient qu’il a aussi tenté d’offrir son aide à Lisette Corbeil, «une femme merveilleuse».

«On voulait la soutenir dans la situation, on lui a offert notre amitié, on lui donnait des coups de main et on essayait d’être à l’écoute. En même temps il y a une certaine pudeur, tu essaies de respecter la vie privée, t’observes de loin, mais oui on est impuissants. Qu’est-ce qu’on aurait pu changer?», se demande Sylvain Deblois.

Selon lui, les hommes en détresse devraient être forcés de recevoir de l’aide psychologique.

C’est mardi un peu avant midi que les corps de Lisette Corbeil et David Joly ont tété retrouvés dans la résidence de Contrecœur.

C’est la fille du nouveau conjoint de Mme Corbeil qui l’aurait trouvée inanimée, après que son père inquiet d’être sans nouvelles lui eut demandé d’aller s’enquérir de son état, selon nos informations.

En poursuivant leurs recherches, les patrouilleurs ont découvert le corps de son ex, David Joly, au deuxième étage.

L’homme de 49 ans se serait enlevé la vie après avoir commis le meurtre.

Si vous avez besoin d’aide, ou si vous voulez aider quelqu’un en détresse, n’hésitez pas à téléphoner.

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866-APPELLE (277-3553)

SOS violence conjugale

www.sosviolenceconjugale.ca

1 800 363-9010