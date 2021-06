La conjointe d'«El Chapo» plaide coupable de trafic de drogue

L'épouse du narcotrafiquant mexicain «El Chapo», Emma Coronel, arrêtée en février à l'aéroport de Washington, a plaidé coupable jeudi d'avoir participé au trafic du puissant cartel de Sinaloa, dans le cadre d'un accord avec les procureurs fédéraux américains.

Lors d'une audience devant le juge fédéral de Washington Rudolph Contreras, cette ex-reine de beauté de 31 ans, également influenceuse et apprentie designer à ses heures, s'est dite «coupable» des trois chefs d'accusation retenus contre elle, à savoir: participation au trafic de drogue, blanchiment d'instruments monétaires, et transactions avec un narcotrafiquant étranger.

Selon la plainte déposée contre elle par les agents fédéraux en février - et restée sous scellés jusqu'à ces derniers jours - Emma Coronel Aispuro a servi d'«intermédiaire» entre Joaquin Guzman alias «El Chapo» et ses associés, et a participé à la direction du cartel de Sinaloa - l'un des plus puissants au monde - une fois El Chapo emprisonné au Mexique.

Elle a ainsi aidé à importer aux États-Unis quelque 450 tonnes de cocaïne et 90 tonnes d'héroïne, a affirmé jeudi l'un des procureurs, Anthony Nardozzi, lors de l'audience.

Cette femme, qui a la double nationalité américaine et mexicaine, a aussi selon les procureurs aidé «El Chapo» à s'échapper d'une prison mexicaine en 2015.

Le narcotrafiquant s'était alors échappé par un tunnel d'un kilomètre et demi, débouchant sous la douche de sa cellule et équipé de rails, infligeant un cinglant camouflet aux autorités mexicaines.

Emma Coronel, qui avait épousé El Chapo, de 32 ans son aîné, en 2007, et eut avec lui deux filles jumelles, a transmis aux fils d'El Chapo la demande du narcotrafiquant d'«acheter un terrain près de la prison d'Altiplano (où il était enfermé, NDLR), ainsi qu'un bâtiment à proximité, des armes et un véhicule blindé», selon la plainte déposée contre elle.

Fascination

Emma Coronel devrait connaître sa peine lors d'une audience fixée au 15 septembre.

Les trois chefs d'accusation lui font risquer théoriquement jusqu'à 10 ans de prison.

Mais cet accord de plaider coupable - qu'une source proche du dossier avait révélé mardi - devrait lui valoir une peine réduite, comme c'est souvent le cas aux États-Unis.

Joaquin Guzman dit «El Chapo», 64 ans, avait été lui condamné en juillet 2019 à la prison à perpétuité, après un procès sous haute sécurité à Brooklyn.

Celui qui fut qualifié de narcotrafiquant le plus puissant au monde jusqu'à son extradition aux États-Unis en 2017 purge sa sentence dans une prison de haute sécurité du Colorado.

Tout au long de son procès, qui dura plus de trois mois entre novembre 2018 et février 2019, Emma Coronel était apparue quasi-quotidiennement à l'audience.

Toujours impeccablement vêtue et maquillée, échangeant des baisers par gestes lointains avec Joaquin Guzman, elle avait suscité la fascination lors de ce procès suivi par les médias du monde entier.

«El Chapo» posant un risque élevé d'évasion, la justice lui avait refusé tout contact avec lui, et interdit toute visite en détention, pour elle comme pour leurs filles jumelles.