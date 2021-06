Le Camping Saint-Bernard fait peau neuve

Situé sur les bords du lac du même nom, dans la réserve faunique de Mastigouche, le Camping Saint-Bernard a subi une véritable cure de rajeunissement cette saison.

Habituellement, à ce temps de l’année, ce populaire camping est rempli au maximum de sa capacité ou presque. L’absence totale de campeurs lors de notre passage est due aux importants travaux effectués sur le site.

« Nous avons décidé de bâtir un tout nouveau bâtiment d’accueil qui répondra beaucoup mieux aux besoins des employés à tous les niveaux, mais aussi aux besoins de la clientèle. Un meilleur espace d’accueil, l’offre des activités plus concentrée, la location d’équipement, tout sera offert au même endroit afin de faciliter la vie autant aux campeurs qu’à nos employés. Ils sont là pour assurer tous les services offerts à la clientèle et vivre mieux maintenant dans un espace plus approprié. »

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Le camping sera officiellement ouvert le 18 juin.

Lors de notre passage, une armée d’ouvriers et d’employés mettait la touche finale pour que tout soit prêt pour le grand jour.

Sur le camping, on retrouve 73 emplacements aménagés sans services, 16 avec un service et cinq en location saisonnière. Chaque emplacement est pourvu d’une table et d’un foyer.

Sur le site, on retrouve également, en plus du tout nouveau bâtiment d’accueil et d’une nouvelle station de vidange, deux bâtiments multifonctionnels. Ils peuvent être utilisés comme abris-cuisines, blocs sanitaires, salles d’habillages et buanderies. Des prises d’eau potable sont dispersées sur le camping.

Il y a aussi des unités de prêt-à-camper « traditionnelles » et quatre nouvelles unités de prêt-à-camper « étoiles ». Ces dernières sont très appréciées par les campeurs qui les utilisent.

LA RIVE SABLONNEUSE

Sur les bords du lac Saint-Bernard, où se trouve le camping, les campeurs ont accès à une magnifique rive sablonneuse où il est possible de se baigner et de pratiquer des activités nautiques. En haute saison, la plage est surveillée.

Vous pouvez y pratiquer des activités comme le kayak, le canot, le pédalo ou la planche à pagaie. C’est une très belle destination estivale pour toute la famille. Durant un séjour, il est aussi possible de pêcher la truite grise dans les eaux du lac. On y retrouve des spécimens de belles tailles : quatre et cinq livres. Mentionnons qu’il est aussi possible de profiter de rabais intéressants pour une troisième nuitée et les suivantes. Des informations sont disponibles sur le site www.sepaq/mastigouche.

Il est quand même surprenant de retrouver un tel camping à quelques kilomètres de l’accueil Pins-Rouges, au beau milieu d’une forêt mixte impressionnante. L’accès y est très facile, quel que soit votre type d’équipement, via un réseau routier bien entretenu.

Ce camping n’a rien à envier à plusieurs autres qui offrent des activités du genre. La grande différence, c’est qu’on a développé ce terrain dans le respect du milieu. Les sites ont été développés de façon à toujours vous laisser une grande intimité, vous faisant croire que vous êtes seuls au monde, même si le camping est rempli. C’est une destination à découvrir.

Pour en savoir plus sur les coûts, les services et les disponibilités, vous pouvez communiquer directement avec le bureau de la réserve au 819 265-2098 ou consulter les informations sur le site de la Sépaq, sous l’onglet « réserve de Mastigouche ». Mentionnons enfin que les chiens sont admis dans certains secteurs. Vous y vivrez un séjour mémorable.

En bref

Nouvelle halte à Montmagny

Afin de répondre aux besoins de la clientèle grandissante de caravanage en complète autonomie, une halte pour véhicules récréatifs a été désignée dans le stationnement de l’aréna de Montmagny. Le site est situé au 21, avenue Sainte-Brigitte Nord et peut accueillir une vingtaine de véhicules de toutes tailles. Il est accessible depuis le 15 mai jusqu’au 31 octobre. La durée maximale d’un séjour à cette halte est de 48 heures. Pour en savoir plus : www.ville.montmagny.qc.ca/halteVR ou 418 241-5555. Ce site n’offre aucun service que vous pourriez retrouver sur un terrain de camping officiel.

Promotions Camping Québec

En consultant le site de Camping Québec, vous allez découvrir, sous l’onglet « Promotions », de nombreuses offres pour vous permettre de pratiquer votre loisir en profitant de rabais. Il y a la promotion de nuitées à 50 $ pour cet automne, les chèques-cadeaux, l’application Go Camping qui vous facilitera la vie, la liste des rabais basse saison et même un truc pour profiter des heures de départ repoussées. Vraiment, une simple petite visite sur www.campingquebec.com/promotions va vous permettre de découvrir de nombreux avantages.

Magazine électronique

Toujours sur le site de Camping Québec, vous retrouverez un onglet intitulé « Destination Camping Québec ». Il s’agit du magazine électronique de l’organisation, qui vous invite à découvrir le Québec en camping. Il vous refilera des tuyaux intéressants pour redécouvrir le Québec à travers les activités offertes un peu partout, les attraits culturels et les délices du terroir. Il vous suffit de vous inscrire en vous rendant sous l’onglet « infolettre » du site et le tour est joué.