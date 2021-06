Le marathon de Québec annulé

Même si le pire de la pandémie semble derrière, les événements sportifs continuent d’en souffrir, comme en fait foi l’annulation du marathon de Québec, qui devait être présenté du 1er au 3 octobre prochains.

Pour la deuxième année de suite, l’événement phare de la course à pied à Québec se retrouve sur la touche.

Cette fois, c’est le retrait du soutien de la Ville à 15 événements majeurs, incluant le marathon, qui semble en cause. Au moment d’écrire ces lignes, la Ville n’avait pas commenté le dossier. De son côté, Gestev, qui produit l’événement, a fait savoir qu’aucune entrevue sur le sujet ne serait accordée.

Dans le communiqué qu'elle a diffusé, l'entreprise, toutefois, ne cache pas sa déception.

«Gestev s’était engagée à livrer un événement sécuritaire en respectant à la lettre les mesures sanitaires, d’autant plus que celles-ci ont été récemment assouplies dans le plan de déconfinement du gouvernement du Québec présenté le 18 mai dernier et dans lequel il est prévu de permettre les activités sportives et les compétitions à compter du 25 juin prochain», souligne l’entreprise.

Mince consolation pour les coureurs, l’organisation maintient la présentation du demi-marathon de Lévis, les 28 et 29 août prochains. Ceux qui étaient inscrits au marathon ont l’occasion de transférer leur inscription à cet événement, lors duquel un maximum de 5225 coureurs sont attendus sur les deux jours de compétition (21,1 km, 10 km, 5 km et course des jeunes de 2 km).

Gestev entend revenir en force avec la présentation du marathon de Québec en 2022.