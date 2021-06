Les 30 ans de Tac Tic

Photo courtoisie

L’agence Tac Tic Marketing de Québec, spécialisée en relations publiques stratégiques et en marketing numérique, fête ses 30 ans.

Toujours dirigée par le stratège en relations publiques Sylvie Beaulieu (photo), l’agence a su faire sa marque au fil des ans et devenir une référence dans le milieu des affaires à Québec. Son expertise dans des secteurs d’activité variés comme l’alimentation, l’événementiel, l’hospitalité, l’immobilier, le commerce de détail et l’innovation lui permet d’avoir une vue d’ensemble du milieu des affaires. Ses services comprennent les relations de presse, la planification stratégique, l’organisation d’événement, la création de contenu, la gestion des médias sociaux et le marketing d’influence. Beaucoup d’audace et de persévérance auront été nécessaires pour Sylvie pour se lancer en affaires, il y a 30 ans, dans une industrie largement dominée par la gent masculine. Joyeux 30e à toute l’équipe. Sur la photo, Sylvie Beaulieu, présidente de Tac Tic Marketing.

Macaroni et compagnie

Sandra Mercier, présidente de Macaroni et Cie, a remis récemment au comptoir alimentaire le Grenier de Lévis, un don de pâtes alimentaires qui viendra combler les demandes d’aide alimentaires qui ont considérablement augmenté au cours de la dernière année pandémique. Au total ce sont 176 portions individuelles pour les repas prêts-à-manger qui ont été offertes au Grenier. Située dans la région de Bellechasse, plus précisément à Saint-Anselme, Macaroni et Cie offre des pâtes alimentaires différentes et colorées. Fabriquées avec des ingrédients sains et naturels, elles sont distribuées un peu partout au Québec. Sur la photo, de gauche à droite, Yvon Gosselin, président du conseil d’administration du Grenier ; Caroline Lafontaine, directrice du Grenier ; Sandra Mercier, présidente de Macaroni et Cie, et sa fille Maggie.

Une belle cour rénovée

Grâce à une remise en argent de 55 000 $ offerte par le Comité coopération et Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, la cour de l’École primaire aux Quatre-Vents de l’arrondissement Beauport à Québec, sera rénovée. D’une valeur estimée à plus de 250 000 $, les travaux débuteront après la fin de l’année scolaire, soit le 28 juin. Deux nouvelles aires de jeux y seront conçues, beaucoup d’arbres y seront plantés, une section comptine pour la maternelle, de nouvelles balançoires et une classe extérieure s’ajouteront, en plus d’un espace de repos. En plus de la Caisse, de nombreux autres partenaires participent au projet, dont la Ville de Québec, les députés du secteur, Jean-François Simard et Julie Vignola, le ministère de l’Éducation et quelques partenaires privés. Sur la photo, David-Étienne Bélanger, directeur de l’École aux Quatre-Vents ; Jeanne d’Arc Lefrançois, présidente du Comité coopération et FADM de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, accompagnés d’élèves de la première et deuxième année de l’école.

En souvenir

Le 10 juin 1996. Les anciens Nordiques, l'Avalanche du Colorado, avec en tête le gardien Patrick Roy, remporte la première coupe Stanley de son histoire dès sa première saison à Denver grâce à une victoire de 1-0 sur les Panthers de la Floride en troisième période de prolongation. L'Avalanche est la dix-huitième équipe dans l'histoire de la Ligue nationale à balayer la série finale. Joe Sakic (photo) mérite le trophée Connie Smythe à titre de joueur par excellence des séries.

Anniversaires

Kate Upton (photo), mannequin et actrice américaine, 29 ans...Richard Demers, propriétaire du Charbon à Québec...Tara Lipinski, patineuse artistique américaine, 38 ans...Hugo Latulippe, cinéaste, producteur et auteur québécois, 48 ans...Elizabeth Hurley, actrice britannique et mannequin, 56 ans...Christine St-Pierre, journaliste et femme politique, députée libérale de l’Acadie, 68 ans.

Disparus

Le 10 juin 2016 : Gordie Howe (photo), 88 ans, Monsieur Hockey... 2018 : Neal E. Boyd, 42 ans, chanteur américain, vainqueur de la troisième saison de America's Got Talent... 2016 : Daniel Simard, 57 ans, qui possédait sa compagnie d’aviation et offrait des services de pulvérisation de fertilisants... 2015 : Robert Chartoff, 81 ans, producteur américain des classiques du cinéma Rocky, The Right Stuff et Raging Bull... 2015 : Luc Phaneuf, 62 ans, fondateur du Groupe Phaneuf, producteur de disques et de spectacles, gérant d'artistes et éditeur de musique... 1987 : Alain Montpetit, 36 ans, animateur de radio et de télévision... 2012 : Georges Mathieu, 91 ans, peintre français... 2004 : Ray Charles, 73 ans, le père de la musique soul.