Les cas en hausse en Ontario, stabilité au Québec

Les cas ont augmenté jeudi en Ontario, 590 personnes de plus ayant contracté la maladie à coronavirus. C’est beaucoup plus que les 411 cas de la veille.

On a aussi rapporté 11 morts de plus, si bien que la province la plus peuplée au pays recense un cumulatif de 538 077 cas et de 8931 décès depuis le début de la pandémie. Les hospitalisations ont diminué (516, -55), de même que les gens nécessitant des soins aigus (450, -16).

Au Québec, on a comptabilisé 189 cas, soit un peu plus que les 178 infections de mercredi, sans compter deux pertes de vie de plus. À ce jour, 372 476 Québécois ont été infectés par le virus et 11 166 d’entre eux sont morts à la suite de complications.

Les hospitalisations ont reculé (251, -6), mais il y a eu augmentation du nombre de lits occupés aux soins intensifs (64, +4).

Le taux de positivité, tombé mercredi sous la barre des 1 %, une première depuis août dernier, est demeuré inchangé à 0,8 % à la suite de 24 315 analyses effectuées en laboratoire.

La vaccination se poursuit de plus belle dans la Belle Province avec un total global de 6 398 048 doses administrées, dont 84 936 mercredi.

«76 % des Québécois de 12+ ans ont reçu une 1re dose. Toutefois, l’objectif est d’atteindre 75 % dans toutes les catégories d’âge. Cet objectif n’est toujours pas atteint chez les 39 et moins. La contribution de chacun fera une grande différence dans les prochains mois !» a écrit sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

La situation au Canada :

Ontario : 538 077 cas (8931 décès)

Québec : 372 476 cas (11 166 décès)

Alberta : 229 771 cas (2256 décès)

Colombie-Britannique : 145 843 cas (1725 décès)

Manitoba : 53 403 cas (1081 décès)

Saskatchewan : 47 574 cas (552 décès)

Nouvelle-Écosse : 5707 cas (88 décès)

Nouveau-Brunswick : 2280 cas (44 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador : 1360 cas (7 décès)

Nunavut : 650 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard : 206 cas

Territoires du Nord-Ouest : 128 cas

Yukon : 92 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés : 13 cas

Total : 1 397 580 cas (25 856 décès)