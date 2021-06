Meurtre dans Beauport: deux ex-militaires coupables d'homicide involontaire

Deux ex-militaires du Royal 22e Régiment ont été condamnés à purger une peine de huit et de dix ans de détention pour avoir causé la mort de Jordan Tremblay, en novembre 2018 à Beauport, alors qu’ils allaient «collecter» une dette contractée par la victime.

C’est à une accusation moindre et incluse d’homicide involontaire qu’Antonin Ladet, 43 ans et Cédrick Fafard, 30 ans, ont plaidé coupables en début de semaine au palais de justice de Québec.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Dans le cadre d’un résumé commun déposé à la Cour, les avocats de la poursuite, Me Matthieu Rochette et Me Pierre-Alexandre Bernard ainsi que ceux de la défense, Me Roland Roy et Me Guy Quirion, ont fait savoir au juge Raymond W. Pronovost que la veille des événements, Fafard avait reçu un message texte l’enjoignant de se présenter chez la victime qui résidait chez sa grand-mère sur la rue Sénégal.

«Tient j’ai une course a chevaux pour toi. C’est un contre un», était-il écrit dans la communication où on pouvait y lire également l’adresse de la victime.

Message

Le 26 novembre, Fafard et Ladet se sont présentés chez Jordan Tremblay dans le but de «passer un message clair à la victime» qui était absente, peut-on lire dans le résumé des faits.

Avisé de cette «visite», Tremblay a indiqué à sa conjointe que si c’était «celui à qui il pensait», il aurait besoin «d’un morceau».

Un peu plus tard en journée, Fafard et Ladet se sont présentés de nouveau chez la grand-mère de Jordan Tremblay. La conjointe de la victime a ouvert la porte et elle a mentionné aux deux fiers-à-bras qu’ils avaient «du culot» de se présenter de nouveau.

Pendant ce temps, Tremblay est allé chercher un couteau à la cuisine et lorsqu’il est sorti à l’extérieur, une bagarre a éclaté dans le garage de toile.

Coup mortel

Ladet a réussi à s’emparer du couteau de Tremblay et l’a poignardé au flanc gauche du thorax avant de quitter rapidement avec Fafard à bord d’un Chrysler 300 de couleur noire.

Transporté à l’hôpital, le décès de Jordan Tremblay, 26 ans, a été constaté et l’autopsie a révélé que la blessure par arme blanche était la cause du décès.

L’analyse sanguine de la victime a également établi qu’elle était «intoxiquée à la cocaïne et au cannabis lors des événements», ont précisé les avocats.

Le lendemain, le groupe tactique d’intervention du SPVQ procédait à l’arrestation du duo alors qu’ils étaient en direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En septembre, Fafard et Ladet, qui sont détenus depuis leur arrestation, seront ramenés devant le Tribunal pour savoir quelle période de détention provisoire sera retranchée de la peine prononcée par le juge.