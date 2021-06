[PHOTOS] Place Jean-Béliveau: le «fantôme» de Joe Malone trône fièrement à Québec

Le prodigieux hockeyeur Joe Malone est maintenant fièrement représenté dans l’allée commémorative de la place Jean-Béliveau, grâce à une œuvre haute de 4,5 mètres.

La Ville de Québec a procédé à l’inauguration de la statue jeudi matin. C’est la troisième à prendre place dans l’allée commémorative, après les monuments en hommage à Jean Béliveau et aux frères Stastny.

Photo Stevens Leblanc

Composée de strates pour donner un effet de transparence, l’œuvre évoque celui qu’on appelait «le fantôme» en raison de sa capacité à déjouer les défenseurs adverses. «Elle s’insère à merveille dans cette allée qui devient de plus en plus spectaculaire», a affirmé le maire Régis Labeaume.

L’inauguration s’est déroulée en présence de la petite fille de Joe Malone, Kathleen Montpetit.

Rappelons que le capitaine des Bulldogs de Québec, qu’on appelait aussi «gentleman Joe», a conduit son équipe à deux coupes Stanley. Le tout représente un investissement de 200 000 $ de la Ville de Québec et de la Commission de la capitale nationale du Québec.

À venir

Par ailleurs, la Ville a dévoilé la maquette d’une immense murale qui prendra place sur le mur extérieur du pavillon de la Jeunesse, derrière les œuvres des joueurs de hockey.

Elle leur rendra hommage par des photos et des faits marquants de leurs carrières tout en informant les visiteurs sur la démarche artistique derrière les monuments. Elle mesurera 58,8 m (193 pi) en longueur et 7 m (23 pi) en hauteur et sera installée en septembre 2021.

De plus, d’autres sculptures sont à venir. Celles de Guy Lafleur et de Réal Cloutier seront installées cet automne du Côté Nord. Du côté sud, une œuvre faisant honneur aux bénévoles du Tournoi international de hockey pee-wee, ainsi qu’à Manon Rhéaume et Sylvain Côté, est attendue en septembre.

Également, un monument en hommage aux joueurs noirs des As de Québec Willie O’Ree, Herb Carnegie et Stan Maxwell devrait s’ajouter en 2022.