Projet Laurentia: le conseil des ministres devra trancher

Le rapport final de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) sur le projet Laurentia du Port de Québec conclut toujours que le projet est «susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, directs et cumulatifs».

• À lire aussi: Laurentia reçoit l'appui des chambres de commerce

• À lire aussi: [PHOTOS] Projet Laurentia: quelques centaines de manifestants demandent l’appui du député Duclos

• À lire aussi: Projet Laurentia: le Port de Québec promet de réduire ses émissions

Dans un rapport complet de plus de 300 pages, les conclusions sur le projet Laurentia n’ont pas changé. Ce constat semble être de mauvais augure pour le projet qui a du plomb dans l'aile.

L’évaluation environnementale menée par l’Agence a notamment porté sur les effets environnementaux négatifs comme les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l’air liée aux émissions de particules et de contaminants, les effets sur le poisson et son habitat, la pêche sportive et commerciale, de même que sur les pratiques des Premières Nations.

Selon le rapport final, les mesures d’atténuation proposées par le promoteur ne suffisent pas. «L’ensemble de ces mesures ne permettraient pas d’atténuer suffisamment les effets potentiels du projet pour rendre tous les effets résiduels non importants», peut-on lire.

Au Conseil des ministres

Le ministre fédéral de l’Environnement avait deux choix: donner son aval au projet ou confier la décision au Conseil des ministres. La seconde option a été privilégiée.

Jean-Yves Duclos, président du Conseil du trésor et député de Québec, a confirmé le choix du ministre jeudi en fin de journée.

«La protection de l’environnement et de la santé des gens est au cœur des priorités de notre gouvernement. Le processus d'évaluation politiquement indépendant et rigoureux de l'Agence canadienne d’évaluation d’impact est essentiel à cet égard. Aujourd'hui, en raison de l'importance des impacts identifiés dans le rapport final de l’Agence, mon collègue, le ministre Wilkinson, a pris la décision de référer ce dossier au Conseil des ministres, qui tranchera en se basant sur les faits et la science.»

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, a accepté les conclusions du rapport final.

«Après avoir pris connaissance de ces conclusions, j'ai déterminé que le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants», a déclaré Jonathan Wilkinson.

Le projet sera maintenant soumis au gouverneur en conseil afin de déterminer si ces effets sont justifiés dans les circonstances.

«Une décision finale sur le projet sera éclairée par les informations scientifiques disponibles et pertinentes et les connaissances traditionnelles fournies par les peuples autochtones qui ont participé à l'évaluation environnementale du projet», a ajouté le ministre.

Il y a plusieurs semaines, le Port de Québec avait échoué à convaincre les ministères fédéraux de changer d’avis sur son projet Laurentia.

Santé Canada, Environnement Canada et Pêches et Océans Canada avaient d’abord rendu leurs conclusions à la suite de l’étude des documents et des informations supplémentaires fournis par le Port de Québec au sujet de son projet controversé de terminal de conteneurs.