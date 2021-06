Québec forte et fière: Catherine Morissette s’en prend à «l’égo» de ses adversaires politiques

À peine confirmée à titre de candidate au poste de conseillère municipale pour Québec forte et fière (QFF), l’avocate et ancienne députée adqéuiste Catherine Morissette s’est rapidement attaquée à «l’égo» démesuré de ses adversaires politiques.

«Je voulais me présenter aux côtés d’un vrai leader (Bruno Marchand, chef de QQF) pour qui le travail d’équipe est une priorité et qui n’a pas besoin de voir son égo briller au soleil en nommant un parti à son nom», a-t-elle décoché, jeudi matin, en point de presse.

Celle qui sera candidate dans le district des Monts, à Charlesbourg, a confirmé viser tout autant «Équipe Labeaume» (devenue «Équipe Marie-Josée Savard») que «Québec 21 - Équipe JF Gosselin» comme leurs noms respectifs apparaissent chez le Directeur général des élections (DGE) et sur les bulletins de vote.

Mme Morissette, dont la candidature a été révélée dans l’édition de lundi du Journal, a ajouté que ses relations avec son cousin et futur adversaire politique, Jean-François Gosselin, sont «inexistantes» et qu’elle ne lui a plus adressé la parole depuis 2012.

Leur différend a pris naissance lorsque M. Gosselin, lui-même ancien député adéquiste, s’est présenté pour le Parti libéral du Québec, en 2012, dans La Peltrie contre le député Éric Caire, a-t-elle relaté.

Centre-ville et banlieues

Interrogée par ailleurs sur ses priorités électorales pour le district où elle se présente, Catherine Morissette a évoqué l’enjeu du développement domiciliaire. «Il faut chercher un bel équilibre. Il ne faut pas que ça se fasse de façon désordonnée», a-t-elle insisté.

De façon plus générale, la candidate de 42 ans a déploré «l’approche de l’administration (municipale) actuelle (qui) a été beaucoup axée sur la perception que les banlieues servent surtout à renflouer les coffres de la Ville avec leurs comptes de taxes».

D’après elle, «le centre-ville a reçu beaucoup d’attention, avec raison, mais cela n’aurait pas dû se faire au détriment des couronnes et des espaces verts».