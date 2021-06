Tramway: «Hypothétique» d’envisager un autre projet, selon Guilbault

Le tramway est le seul projet de transport collectif sur lequel le gouvernement Legault travaille actuellement pour la Ville de Québec et il serait «hypothétique» d’en envisager un autre à ce moment-ci, a fait savoir jeudi Geneviève Guilbault.

Prudente, la vice-première ministre et ministre responsable de la Capitale-Nationale n’a pas voulu dire si l’adoption prochaine d’un décret allait sceller l’avenir du tramway ou si, au contraire, l’élection d’un autre parti à la tête de la Ville, en novembre, pouvait amener le gouvernement à adopter un autre projet de transport collectif.

«C’est hypothétique. [...] On fonctionne avec les projets qui sont là, sur lesquels ont travaille déjà, et c’est le projet de tramway. On travaille avec la Ville pour le faire avancer», a dit Mme Guilbault, au lendemain de l’annonce du projet de métro léger de Québec 21.

Elle a reconnu que «les citoyens vont voter, c’est la démocratie», mais a prévenu qu’elle n’allait pas commenter les propositions des candidats des élections municipales, à Québec ou ailleurs. «Ce serait ingérable» et une forme d’ingérence, a-t-elle soulevé, en marge de l’inauguration de la statue de Joe Malone près du Centre Vidéotron.

La Ville de Québec attend impatiemment l’adoption d’un décret ministériel pour lancer cet été le processus qui permettra de sélectionner un partenaire pour le matériel roulant de son tramway. À cet égard, «on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce décret-là soit adopté le plus rapidement possible», idéalement avant la pause estivale, a assuré Mme Guilbault.

Labeaume satisfait

De son côté, le maire de Québec, Régis Labeaume, s’est dit satisfait de la «ligne» du ministère des Transports, qui a déclaré mercredi, à la suite de la présentation de Québec 21, que «le projet de tramway de Québec demeure le projet de transport en commun officiel de la Ville de Québec et [que] le travail se poursuit».

«Je [le] comprends. S’insérer dans le débat municipal à quelques mois des élections, c’est embêtant. [...] Je pense que c’est ça qu’il fallait dire», a-t-il déclaré tout en réitérant qu’il est important de «sécuriser le marché».

Selon lui, la décision de scinder en deux le processus d’approvisionnement «va amener beaucoup plus de soumissions que l’ancienne formule» dans le volet des «civilistes», soit les firmes de génie civil.

Pas inquiet

Le maire a déclaré qu’il n’était pas inquiet pour la survie de son projet une fois qu’il aurait quitté la politique, parce qu'il a pleine confiance dans la nouvelle cheffe de son parti, Marie-Josée Savard, et parce que la proposition de métro léger de Québec 21 relève selon lui de la «supercherie électorale» et de l'«imposture politique».

«Je pense que les gens sont assez intelligents pour faire la différence. [...] Le monde n’est pas fou et Marie-Josée sera très bien équipée pour défendre ce projet-là. Ça ne m’inquiète pas du tout. Vous allez découvrir Marie-Josée. Vous allez voir que c’est toute une politicienne», a dit Régis Labeaume.

Le maire a soutenu jeudi, en s’appuyant sur les données amassées par le bureau de projet du tramway, que le métro léger de Québec 21 coûterait deux fois plus cher que ce que le chef Jean-François Gosselin avait avancé, pour un tracé moins long que celui du tramway.

