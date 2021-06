U Sports: La Coupe Vanier disputée au PEPS le 4 décembre

Pour la 7e fois de son histoire, le PEPS de l’Université Laval sera le théâtre de la Coupe Vanier.

Le match couronnant les champions canadiens de football universitaire se déroulera le 4 décembre. La nouvelle sera confirmée la semaine prochaine. Peu encline à accueillir l’événement de nouveau à court terme après la présentation des éditions 2018 et 2019, l’Université Laval a changé son fusil d’épaule pour enlever une sérieuse épine du pied de U Sports.

Dans un souci de réduire les dépenses et de diminuer les déplacements, les dirigeants de U Sports souhaitaient initialement présenter la Coupe Vanier en Ontario où l’équipe qui aurait remporté la Coupe Mitchell face aux champions de l’Atlantique aurait agi comme institution hôte. Dans l’éventualité où l’Atlantique aurait causé une énorme surprise en remportant la Coupe Mitchell, le championnat canadien aurait été disputé sur le terrain de son équipe championne.

Dans les deux cas, l’institution hôte n’aurait eu qu’une semaine pour organiser l’événement et plusieurs activités dont le banquet des étoiles n’auraient pas eu lieu. La motivation première de l’Université Laval est d’offrir aux joueurs un événement digne des éditions du passé et à la hauteur du football universitaire canadien, ce qui n’aurait pas été possible si le plan initial avait vu le jour.

Le comité organisateur de la Coupe Vanier sera formé de membres du comité des anciens. Ces mêmes personnes devaient s’occuper du tournoi réunissant six des meilleures équipes au pays, qui était prévu en mai à Québec, mais qui a été annulé en raison des contraintes reliées à la pandémie.

Garanties financières

D’un montant oscillant entre 100 000 $ et 125 000 $, des garanties financières sont toujours dans le décor, mais les deux parties ont convenu d’un partage des risques. La Coupe Vanier a toujours représenté un événement important dans le financement de USports.

Chez U Sports, qui jonglait avec une patate chaude, on est très heureux de la tournure des événements et de l’intérêt démontré par l’Université Laval.

Une semaine plus tard

Le 4 décembre représente la date la plus tardive dans l’histoire de la Coupe Vanier. Les éditions de 2001 et 2005 avaient eu lieu les 1er et 3 décembre respectivement. En repoussant la Coupe Vanier d’une semaine tout comme les autres championnats canadiens d’automne, U Sports souhaite offrir une plus grande marge de manœuvre aux quatre conférences. Certains campus ne seront accessibles qu’à compter du 1er septembre.

Par ailleurs, le calendrier du RSEQ doit débuter la fin de semaine du 27, 28 et 29 août. S’il n’y a pas de changement, le Rouge et Or accueillera les Redbirds de McGill le 29 août à l’occasion de son premier match.

Le football en soirée sera également de retour au PEPS lors d’un duel face aux Carabins de l’Université de Montréal le 18 septembre. Laval profitera d’un congé le 25 septembre et lors de la dernière semaine du calendrier. Les séries éliminatoires débuteront le 6 novembre.