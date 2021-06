Une chasse au trésor pour les Fêtes de la Nouvelle-France

Le Vieux-Québec se transformera en un immense terrain de jeu du 5 au 15 août prochains, dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France, alors que s’y tiendra la Chasse au trésor TD.

Cette activité proposera sept quêtes historiques inspirées de sept personnages de l’époque de la Nouvelle-France. Les participants devront partir à la recherche, dans les secteurs du Vieux-Québec et du Petit Champlain, d’indices et de clés pour résoudre les quêtes et en apprendre davantage sur l’époque.

«Il y aura une cinquantaine d’éléments de décor sur le territoire. Parmi ces éléments, les gens seront invités à trouver des clés, des coffres au trésor, des codes pour faire des quêtes. C’est un grand jeu à ciel ouvert», a expliqué Alexis Ferland, directeur de la programmation.

Un Médaillon-décrypteur et une carte au trésor permettront aux participants de progresser d’une quête à l’autre en découvrant des codes secrets. De plus, les participants qui le souhaitent pourront bonifier leur expérience en accédant gratuitement, grâce à leur appareil mobile, à la Chasse au trésor en ligne.

Le Médaillon-décrypteur est en vente dès maintenant au prix de 15$, taxes et frais inclus, sur le site nouvellefrance.qc.ca.

Les sept personnages que les joueurs devront secourir à travers leurs quêtes respectives sont Marie Rollet, Marie-Anne Barbel, les chefs autochtones Kondiaronk et Donnacona, Pierre Dugua de Mons, Olivier Le Jeune et Jean Talon.

«Je salue la créativité des organisateurs qui ont su mettre sur pied une formule renouvelée pour cet événement incontournable dans le paysage événementiel de notre ville. Encore une fois cette année, les participants auront la chance de découvrir notre riche histoire ainsi que notre accent d’Amérique unique à travers ces personnages fascinants. Je suis ravi que deux chefs autochtones soient parmi les personnages! Il s’agit d’une belle occasion de mise en valeur des cultures des Premières Nations», a déclaré le maire de Québec, M. Régis Labeaume.

Des mesures sanitaires seront mises en place par l’organisation dans le but de respecter les normes établies par la Santé publique.

«C’est un concept qui va permettre aux gens de venir profiter du Vieux-Québec et du quartier Petit-Champlain, parce qu’on couvre un plus grand territoire. On prolonge aussi les dates pour permettre aux gens d’avoir encore plus de plaisir. On passe de quatre à onze jours», a ajouté M. Ferland.

Les Fêtes de la Nouvelle-France soulignent cette année leur 24e édition. L’an dernier, à cause de la pandémie, seules des activités en ligne étaient proposées.

«On est très heureux, cette année, de venir avec un concept qui permet de se redéployer et de faire vivre l’époque de la Nouvelle-France dans le Vieux-Québec», a dit en terminant le directeur de la programmation.