1, 2, 3... dénoyautez!

Le mois de juin n’annonce pas seulement le retour des grillades et des desserts glacés, mais aussi celui des cerises qui rougissent les étals des supermarchés. Prêts à dénoyauter ?

Le plus coquet

Photo courtoisie

Certains accessoires de cuisine font jaser, en raison de leur forme, de leur couleur et de leur simplicité. Ce sera certainement le cas de ce mignon dénoyauteur à cerise Fox Run qui fait honneur au fruit dont on ne souhaite pas croquer le noyau.

arescuisine.com > 5,99 $

Sans éclaboussure

Photo courtoisie

Terminés, les jets de jus de cerise qui tachent le tablier et le plan de travail, au dénoyautage ! Cet accessoire OXO possède un écran anti-éclaboussures mettant fin au gâchis. Avec ce dénoyauteur robuste en fonte de zinc moulée, l’opération est aisée, même avec les plus grosses cerises.

linenchest.com > 15,99 $

Six cerises !

Photo courtoisie

Imaginez pouvoir dénoyauter six cerises à la fois pour ensuite décorer un gâteau, garnir une tarte, agrémenter une salade ou manger en collation. C’est ce que permet cet accessoire signé Starfrit, et ce, sans faire de dégâts et en économisant du temps. Se verrouille pour le rangement.

starfrit.com > 14,99 $

L’ergonomique

Photo courtoisie

Ce dénoyauteur Ricardo s’utilise d’une main. Il suffit de placer la cerise à l’intérieur, puis d’appuyer sur le bouton pour en dégager le noyau. Son écran anti-éclaboussures protège le comptoir et les vêtements, tandis que sa conception compacte facilite son rangement.

boutique.ricardocuisine.com > 17,99 $

Vite sur la gâchette

Photo courtoisie

Les cerises insérées dans le dénoyauteur Quickpit de Chef’n en ressortent prêtes à être mangées ! En appuyant sur la gâchette d’une seule main, le noyau s’échappe aussitôt. Impossible désormais d’avoir une mauvaise surprise en mordant dans ce petit fruit de saison.

labaie.com > 12,99 $