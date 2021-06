Baseball : duel québécois au niveau AAA

Deux joueurs de baseball québécois, soit Abraham Toro et Charles Leblanc, sont au coeur d’une série de six matchs entre leurs clubs respectifs, les Skeeters de Sugar Land et l’Express de Round Rock, au niveau AAA.

La formation de Toro, qui est logiquement associée aux Astros de Houston, a eu le dessus par le pointage de 2 à 1, jeudi soir, dans la première de ces confrontations qui se tiennent au Constellation Field, à Sugar Land, au Texas.

Les deux Québécois ont chacun été limités à un but sur balles dans ce duel défensif ayant totalisé sept balles frappées en lieu sûr. Dans le cas de Leblanc, qui a terminé la rencontre avec aucun coup sûr en deux présences officielles, il faut préciser que le jeune homme de Laval a notamment fait face à l’excellent partant Lance McCullers fils, qui retrouve la forme dans le AAA à la suite d’une blessure.

En quatre manches de travail, McCullers fils a d’ailleurs permis un point sur seulement deux coups sûrs à l’Express, club-école des Rangers du Texas. Leblanc a d’ailleurs été retiré sur un ballon au champ droit contre ce lanceur, en début de troisième manche.

D’excellentes moyennes

Avant le deuxième match de la série, qui était prévu tard vendredi soir, Leblanc conservait une moyenne au bâton de ,301 en 25 rencontres depuis le début de la saison.

Dans le cas de Toro, qui a été à l’écart du jeu pendant un certain temps en raison d’une blessure, il affiche une moyenne de ,282 en 12 parties. L’athlète originaire de Greenfield Park a aussi participé à six matchs avec les Astros, entre le 14 et le 24 avril, ayant alors été limité à un coup sûr en 12 présences officielles au marbre.

Les Skeeters et l’Express doivent s’affronter encore samedi, dimanche, lundi et mardi, toujours à Sugar Land, au Texas.