Burgers de tofu à l’érable et au chipotle

Portions : 4 | Préparation : 15 min | Temps de marinade : 1 h | Cuisson : 12 à 15 min

INGRÉDIENTS

1/3 t (80 ml) de sirop d’érable

3 c. à tab (45 ml) d’huile de canola

2 c. à tab (30 ml) de vinaigre de cidre

1/4 t + 2 c. à tab (90 ml) sauce chipotle

1 c. à thé (5 ml) origan séché

2 gousses d’ail hachées finement

1/2 paquet de 454 g de tofu ferme égoutté, épongé et coupé en 4 tranches

1/4 t (60 ml) de mayonnaise

4 pains briochés grillés

salsa maïs et mangue

chou rouge coupé en fines lanières

sel et poivre

MODE DE PRÉPARATION

Dans un plat peu profond, mélanger le sirop, 2 c. à tab (30 ml) de l’huile, le vinaigre, 1/4 t (60 ml) de la sauce chipotle, l’origan et l’ail. Saler et poivrer. Ajouter les tranches de tofu et retourner pour bien les enrober. Laisser mariner 1 heure ou jusqu’au lendemain. Entre-temps, dans un petit bol, mélanger la mayonnaise avec le reste de la sauce chipotle. Couvrir et réfrigérer jusqu’au moment de l’utiliser. Égoutter les tranches de tofu et les réserver dans une assiette. Dans un poêlon, cuire la marinade à feu vif pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit sirupeuse. Réserver dans un petit bol. Dans le poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les tranches de tofu réservées et cuire pendant 3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées (badigeonner de la marinade réservée tout au long de la cuisson). Garnir les pains des tranches de tofu, de la mayonnaise réservée, de la salsa et du chou.

SALSA MAÏS ET MANGUE

Dans un bol, mélanger 1 tomate coupée en dés, 1/3 t (80 ml) chacun de cubes de mangue et de grains de maïs, 1 oignon vert haché, le jus de 1/2 lime et 1/4 t (60 ml) de coriandre hachée. Saler et mélanger. (La salsa se conservera jusqu’à 2 jours au réfrigérateur.) Donne environ 1 1/2 t (375 ml).

PAR PORTION:

Calories 610

Protéines 13 g

cholestérol 5 mg

M.G. 25 g (4 g sat.)

Glucides 81 g

Fibres 4 g

Sodium 550 mg