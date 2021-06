Côtes levées de porc au cinq-épices

Portions : 4 à 6 | Préparation : 30 min | Réfrigération : 1 h | Cuisson : 1 h 45 min

INGRÉDIENTS

1 c. à tab (15 ml) cinq-épices moulu

2 c. à thé (10 ml) de coriandre moulue

2 c. à thé (10 ml) de cassonade tassée

1 c. à thé (5 ml) de poudre d’ail

1 c. à thé (5 ml) de poivre

3 1/2 lb (1,75 kg) de côtes levées de dos, le gras enlevé

1 c. à thé (5 ml) d’huile végétale

3 oignons verts coupés en tranches fines

3 gousses d’ail hachées finement

2 c. à thé (10 ml) gingembre frais, râpé

1/3 t (80 ml) de jus d’orange

1/4 t (60 ml) de sauce hoisin

1 c. à tab (15 ml) de vinaigre de riz

sel

MODE DE PRÉPARATION

Dans un petit bol, mélanger le cinq-épices, la coriandre, la cassonade, la poudre d’ail et le poivre. Dans un grand plat, parsemer chaque côté des côtes levées du mélange d’épices et frotter pour le faire pénétrer. Couvrir et réfrigérer 1 heure. (Les côtes levées se conserveront jusqu’au lendemain au réfrigérateur.) Régler le barbecue à puissance moyenne, puis éteindre un des brûleurs. Mettre les côtes levées, les os dessous, sur la grille huilée du barbecue du côté éteint. Fermer le couvercle et cuire en cuisson indirecte pendant 1 1/2 heure ou jusqu’à ce que la viande soit tendre lorsqu’on la pique à la fourchette. Entre-temps, dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter les oignons verts, l’ail et le gingembre et cuire, en brassant, pendant 1 minute ou jusqu’à ce qu’ils dégagent leur arôme. Ajouter le jus d’orange, la sauce hoisin et le vinaigre de riz. Saler et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter 3 minutes ou jusqu’à ce que la glace ait épaissi légèrement. Placer les côtes levées sur le côté allumé du barbecue et les badigeonner de la glace. Sans fermer le couvercle, cuire les côtes levées, en les retournant et en les badigeonnant de glace, pendant environ 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient légèrement collantes. Couper en portions de 1 ou 2 côtes.

SALADE DE CHOU CRÉMEUSE À L’ASIATIQUE

En accompagnement 6 portions

Couper 1 pomme rouge en deux, retirer le cœur, puis la couper en julienne. Dans un grand bol, mélanger la pomme et 1 1/2 c. à thé (7 ml) de jus de citron. Ajouter 2 t (500 ml) chacun de chou nappa et de chou rouge coupés en fines lanières, et 1/2 t (125 ml) de céleri coupé en tranches. Dans un petit bol, à l’aide d’un fouet, mélanger 1/4 t (60 ml) de crème sure, 4 c. à thé (20 ml) de vinaigre de riz, 1/2 à 1 c. à thé (2 à 5 ml) de sauce sriracha et 1/4 c. à thé (1 ml) de sel au céleri jusqu’à ce que la sauce soit homogène. Poivrer. Arroser la salade de la sauce et mélanger délicatement pour enrober les ingrédients. Couvrir et réfrigérer 2 heures. (La salade se conservera jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)

PAR PORTION :

Calories 443

Protéines 31 g

Cholestérol 120 mg

M.G. 30 g (11 g sat.)

Glucides 11 g

Fibres 1 g

Sodium 317 mg