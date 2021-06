Cours d’été à distance pour les élèves en échec scolaire: Roberge n’est pas inquiet

S’il préfère l’enseignement en classe, le ministre Jean-François Roberge ne se formalise pas que bon nombre d’élèves en échec scolaire devront suivre leurs cours d’été devant leur écran d’ordinateur.

«Ça fait des années que ça se fait. La différence, c’est que cette année on va être mieux outillés pour le faire parce qu’on a quadruplé le nombre d’ordinateurs, on a mieux formé nos profs pour l’enseignement à distance», a-t-il affirmé vendredi, à l’Assemblée nationale.

Les classes de rattrapage en présence durant la période estivale, avec un enseignant en chair et en os, ne sont pas légion, même si le Québec se déconfine. Forcés de suivre une partie de leur apprentissage à distance durant la dernière année en raison de la pandémie, beaucoup de jeunes devront se résigner à suivre aussi leurs cours d’été en ligne.

L’offre des cours de rattrapage, qui permettent aux adolescents du secondaire ayant échoué de revoir la matière et de passer un nouvel examen, est très différente d’un centre de services scolaire à l’autre. La formule virtuelle est utilisée dans la grande région de Québec, alors que les jeunes des centres de services scolaires de Montréal et de la Pointe-de-l’Île auront la chance de suivre leurs cours sur les bancs d’école.

Le ministre de l’Éducation assure qu’il n’a pas envoyé de directive au réseau de prioriser l’enseignement en ligne pour le mois de juillet. «Je préfère l’enseignement en présence, mais l’enseignement à distance, pour les cours d’été, ce n’est pas nouveau», a-t-il insisté, en brève mêlée de presse avant de se rendre au Salon bleu.

«Illogique!»

Dans l’opposition, on est inquiet de la prépondérance de l’enseignement virtuel cet été. Selon la députée solidaire Christine Labrie, c’est très malheureux que la réussite des élèves n’ait pas été priorisée dans cette décision.

«On sait aujourd'hui plus que jamais que l'enseignement en ligne ne devrait être qu'un choix de dernier recours. Les cours d'été s'adressent aux élèves qui ont eu le plus de difficulté, ce sont eux qui ont le plus besoin d'être en présence des enseignants. Le choix du virtuel est tellement illogique!», plaide l’élue de Sherbrooke.

Elle soupçonne la pénurie de personnel d’être à l’origine de la décision de plusieurs centres de services scolaires d’opter pour les cours d’été en ligne. «La prochaine rentrée, c'est la rentrée de la dernière chance pour le ministre Roberge. On va le surveiller de près», a-t-elle insisté.

La députée péquiste Véronique Hivon reproche au ministre Roberge son manque de leadership, encore une fois.

«Être en présence, être avec un humain devant soi, ça fait un univers de différence, souligne-t-elle. On sait que ça a été une année extrêmement difficile pour les élèves, le taux d'échec a bondi. Donc, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu des directives claires et du soutien de donné pour qu'on puisse agir en présentiel?».

