COVID-19: déjà 82 % des jeunes de 12-17 ans sont vaccinés ou ont pris rendez-vous à Québec

La campagne de vaccination des jeunes se déroule à merveille dans la Capitale-Nationale.

Selon le plus récent bilan de la vaccination par groupe d'âge, le total des personnes vaccinées et celles ayant pris rendez-vous se situe déjà à 82 % chez les 12-17 ans.

«Ça va très bien. On a fait notre plus grosse semaine et on est vraiment content. Chaque jour, des jeunes se rajoutent dans les autobus», a expliqué Patricia McKinnon, directrice de la campagne de vaccination régionale au CIUSSS de la Capitale Nationale.

Plusieurs adolescents espèrent de tout cœur pouvoir éviter une troisième année scolaire perturbée en septembre. L’abandon du masque et la reprise des sports ou autres activités parascolaires les motivent également.

Environ 72,3 % de la population entière de la Capitale-Nationale a reçu une première dose de vaccin, ce qui représente le plus haut taux de couverture vaccinale après la Gaspésie. La moyenne provinciale est de 67,7%. En ajoutant la proportion de gens qui ont pris rendez-vous, le chiffre atteint 73 % de la population totale.

Par ailleurs, le Vaccin-O Bus du CIUSSS de la Capitale-Nationale a pris la route lundi.

Cette mini-clinique de vaccination sans rendez-vous attire l'attention et les gens s'y présentent nombreux.

Aujourd’hui et demain, le Vaccin-O-Bus sera au Pigeonnier du Parc de la Francophonie, tout près de la Grande-Allée, de 11h à 17h. La capacité de vaccination est de 130 vaccins/jour.

Pour la vaccination à l’auto, il reste quelques places aujourd’hui et une cinquantaine de places demain. Cette opération spéciale de déroule dans le stationnement intérieur du PEPS de l'Université Laval.

Pour ce qui est des rendez-vous à devancer pour la 2e dose, il semble que le processus se déroule tout aussi rondement. De nouvelles plages s’ajouteront aussi bientôt avec une importante livraison de doses du vaccin Moderna.

«On a une forte proportion de la population qui a devancé sa 2e dose. Les rendez-vous que nous avions mis disponibles sont complets jusqu’à la mi-juillet. C’est très bien», a ajouté Patricia McKinnon.

