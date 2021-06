COVID: une mer calme au Québec et en Ontario

La COVID-19 n’a pas fait de vague, vendredi, le Québec et l’Ontario rapportant un nombre stable de nouveaux cas.

Le Québec a rapporté 180 cas, soit neuf de moins que la veille, ainsi qu’un décès supplémentaire. Depuis le début de la pandémie, 372 656 Québécois ont été infectés par le virus et 11 167 sont décédés.

Toutes les régions affichent peu de nouveaux cas, dont Montréal (66 cas), Chaudière-Appalaches (20 cas), Laval (18 cas), la Montérégie (16 cas), l’Outaouais (12 cas), Lanaudière (11 cas) et l’Estrie (11 cas).

Les hospitalisations ont poursuivi leur baisse (244, -7) et la pression sur les soins intensifs est aussi moins intense (59, -5).

La vaccination se poursuit sur les chapeaux de roue. Jusqu’ici, 6 513 823 doses ont été administrées aux Québécois, incluant 98 455 doses au cours des 24 dernières heures.

«BONNE NOUVELLE. Livraisons de Moderna: [600 000 doses la] semaine prochaine. [900 000 doses la] semaine du 21 juin. Ces livraisons permettront aussi aux gens qui ont eu Moderna de devancer leur [rendez-vous] et à ceux qui ont eu [AstraZeneca] de changer s’ils le souhaitent. Détails marche à suivre: début semaine prochaine», a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur Twitter.

En Ontario, on a ajouté 574 nouveaux malades aux colonnes de chiffres, soit 14 de moins que la veille. Quatre pertes de vie viennent assombris les données. À ce jour, 538 651 Ontariens sont tombés malades et 8935 d’entre eux sont morts. À l’instar de la Belle Province, l’Ontario assiste à une diminution des hospitalisations (489, -27) et aux soins intensifs (440, -10). Toronto (109 cas) et les régions de Peel (84 cas) et de Waterloo (79 cas) sont les plus touchées.

Le Nunavut a ajouté quatre cas, vendredi, pour un total de 654.

La situation au Canada:

Ontario: 538 651 cas (8935 décès)

Québec: 372 656 cas (11 167 décès)

Alberta: 229 949 cas (2262 décès)

Colombie-Britannique: 145 996 cas (1729 décès)

Manitoba: 53 650 cas (1087 décès)

Saskatchewan: 47 668 cas (553 décès)

Nouvelle-Écosse: 5721 cas (88 décès)

Nouveau-Brunswick: 2283 cas (44 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1365 cas (7 décès)

Nunavut: 654 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 96 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 399 036 cas (25 878 décès)