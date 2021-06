Devrais-je dénoncer nos voisins ?

Nos voisins de palier reçoivent souvent de la visite. Mon mari souhaiterait qu’on les dénonce, mais je refuse, de peur que s’ils l’apprennent, ils nous fassent des misères. Ça crée beaucoup de tension entre nous, et à notre âge (85 ans), on n’a pas besoin d’ajouter ça à la peur d’attraper la COVID. Ça me crève le cœur quand il me boude à cause de ça. Quoi dire pour qu’il me comprenne ?

- Anonyme

Comme j’ai beaucoup de mal avec la délation, vous me posez là un problème de conscience. Dénoncer pour dénoncer, je ne le ferais pas. Mais si les raisons de votre mari concernent la crainte d’une possible contamination, alors il ne faut plus hésiter à dénoncer.