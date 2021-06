Hugo Houle a de bonnes jambes et termine sixième

Sur la courte sixième étape de 130 kilomètres du Tour de Suisse qui ne comptait pas de plat, Hugo Houle a prouvé qu’il était en bonne forme. Le Québécois a fini sixième du jour, vendredi, sur le parcours ralliant Fiesch et Disentis Sedrun.

L’athlète de 30 ans a croisé l’arrivée dans le groupe de chasse qui a franchi la ligne avec un retard de 3 secondes sur le trio de tête. Le Portugais Rui Costa (UAE-Team Emirates) a devancé Andreas Kron (Lotto-Soudal) au sprint final. L’ancien champion du monde a toutefois été relégué en deuxième place pour avoir coupé la ligne du Danois dans les derniers mètres de la course et c’est ce dernier qui a été déclaré vainqueur.

«Mes jambes étaient bonnes et j’ai réussi à m’extirper de ce qui restait du groupe avec 6 kilomètres à faire. Nous avions un vent de face et la cohésion dans le groupe n’était pas super, a reconnu le cycliste originaire de Sainte-Perpétue. Les gars attaquaient tout le temps après un bon relais, alors on ne pouvait pas vraiment se donner à 100 %, car on se faisait contrer.»

Son groupe n’était qu’à une centaine de mètres de faire la jonction sur le trio de tête dans le dernier kilomètre. Même s’il a raté sa chance de batailler pour la victoire finale, Houle n’était pas trop déçu.

«Ça fait partie de la course. J’ai bien géré, même si j’ai manqué un peu d’informations dans le final. J’ai tout donné et bien couru et je suis très satisfait. Je suis de retour en forme et capable de jouer sur des étapes. [...] La forme progresse de jour en jour et je suis dans le timing parfait pour le Tour de France qui est mon objectif. Ça me rassure, je suis confiant et je reste concentré pour les deux dernières étapes.»

Du côté des autres Québécois, James Piccoli (Israel Start-Up Nation) a fini 17e (+1 min 37 s), Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) 61e (+9 min 34 s) et Nickolas Zukowsky (Rally Cycling) 96e (+21 min 23 s).

À la mi-parcours, Houle faisait partie d’un groupe d’une trentaine de coureurs.

«C’était très difficile et quand je me suis fait décrocher du groupe principal, j’étais avec James Piccoli et nous nous sommes entraidés pour revenir sur le groupe de tête. Nous avons réussi à le recoller dans la descente.»

Lorsque Houle a obtenu l’accord de son leader danois Jakob Fuglsang, il s’est à nouveau porté à l’attaque.

David de la Cruz (UAE-Team Emirates) a fait un numéro solo en tête pendant une trentaine de kilomètres avant d’être rattrapé par son coéquipier Rui Costa, de même que par Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious) et Andreas Kron (Lotto-Soudal). Derrière, Houle et son groupe n’ont pu combler la quinzaine de secondes qui les séparaient du trio de tête.

Pas de changement au sommet du classement général alors que l’Équatorien Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) conserve une avance de 26 secondes sur Fuglsang. Passant de la septième à la sixième place, l’Ontarien Michael Woods (Israel Start-Up Nation, +1 min 32 s) est le Canadien le mieux placé.

Houle est 37e (+16 min 49 s), Piccoli 49e (+23 min 45 s), Boivin 61e (+26 min 48 s) et Zukowsky 101e (+45 min 54 s).

L’avant-dernière étape du Tour de Suisse sera un contre-la-montre individuel de 23 kilomètres disputé samedi entre Disentis Sedrun et Andermatt.