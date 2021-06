Jean-Simon Desgagnés dans la cour des grands

Entouré des plus grosses pointures de la planète au 3000 m steeple, Jean-Simon Desgagnés a vécu jeudi son baptême de la Diamond League à Florence, en Italie.

De retour à Québec après avoir signé la meilleure performance de sa carrière le 28 mai à Portland, en Oregon, Desgagnés terminait sa quarantaine et devait prendre le départ d’une course à Windsor le 12 juin dans le cadre d’une étape de la Série de qualification pour Tokyo d’Athlétisme Canada, quand il a reçu un appel de son agent lui disant qu’il avait trouvé une invitation pour la rencontre de Florence.

« J’ai appris la nouvelle dimanche et j’ai pris l’avion lundi soir, a raconté le coureur du club d’athlétisme de l’Université Laval. Mes résultats de début de saison de 8 min 29 s et de 8 min 24 s et les contacts de mon agent m’ont valu cette invitation. »

« Ce fut impressionnant de me retrouver dans ce milieu, de poursuivre Desgagnés. C’était impressionnant de prendre le départ avec le champion olympique [Conseslus Kipruto], le champion du monde [Soufiane El Bakkali] et le meneur au classement mondial et de les côtoyer à l’hôtel et dans le bus. Tout ça a amené une fébrilité, mais qui n’a pas affecté ma performance. Le Marocain El Bakkali a remporté la victoire en signant le meilleur temps (8 min 8 s 54) de la saison 2021. »

« Une coche à part »

Auteur d’un chrono de 8 min 24 s 40 à Portland et à la recherche du standard olympique de 8 min 22 s, Desgagnés n’a pas été en mesure de livrer la performance souhaitée. Il a franchi la distance en 8 min 39 s 47.

« Même si le résultat a été décevant, ce fut une belle expérience et je réalise qu’il y a encore beaucoup d’apprentissages à faire, a-t-il résumé. J’ai appris. C’est un autre niveau, une coche à part, et ça m’aurait pris des circonstances optimales pour offrir ma meilleure performance, mais on ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité. »

S’il a maintenu le rythme pendant 1200 mètres, Desgagnés s’est retrouvé en queue de peloton par la suite.

« Après 1200 mètres, j’avais gardé le contact avec le train, mais j’ai commencé à ralentir après avoir suivi un rythme trop rapide au début. J’ai dégringolé rapidement et je me suis retrouvé seul à l’arrière dans la deuxième moitié de la course. Ça devenait difficile de rester combatif seul à l’arrière. Bien que je sois déçu, mon temps n’est pas représentatif de ma force. Je dois me retrousser les manches et revenir en force lors de ma prochaine course. »

Rester en Europe

Desgagnés et son entraîneur, Félix-Antoine Lapointe, ont jugé qu’il était préférable de demeurer en Europe plutôt que de revenir au Canada en prévision des Essais olympiques qui auront lieu du 24 au 27 juin à Montréal. Desgagnés prendra le départ de la rencontre de Lyon le 19 juin.

Si jamais le gouvernement fédéral décide finalement d’accorder le même traitement aux athlètes olympiques qu’aux joueurs de la LNH en matière de quarantaine, l’étudiant en médecine prendra l’avion le lendemain et sera du départ aux Essais le 25 juin.

« Nous avons jugé qu’il était plus réaliste de réaliser un bon temps à Lyon au sein d’un peloton relevé au lieu de courir seul à Montréal, a-t-il expliqué. J’aimerais beaucoup être à Montréal, mais les meilleurs restent à l’étranger en raison de la quarantaine. C’est triste et décevant pour la communauté sportive canadienne. »